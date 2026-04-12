Глава МИД Латвии призывает страны НАТО увеличивать расходы на оборону и укреплять единство

Единство альянса и увеличение расходов на оборону имеют решающее значение для безопасности Европы.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, выступая на заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи НАТО в Риге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Она отметила, что на предстоящем саммите НАТО в Анкаре союзникам необходимо продемонстрировать конкретный прогресс на пути к увеличению оборонного финансирования до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). По словам министра, это важное условие для укрепления возможностей альянса и успешного дальнейшего сотрудничества.

Глава МИД отметила, что Латвия уже близка к достижению этой цели, став первой страной НАТО, которая закрепила в законе обязательство выделять на оборону 5% от ВВП. В этом году оборонный бюджет Латвии составляет около 4,9% от ВВП, а в дальнейшем планируется обеспечивать его на уровне не ниже 5%.

Говоря о вызовах в сфере безопасности, Браже подчеркнула растущее значение технологий – искусственный интеллект, квантовые технологии, связь 6G, развитие космических технологий и биомедицины становятся важной сферой конкуренции между государствами. Министр отметила, что Латвия активно развивает сферу оборонных инноваций и сотрудничество между оборонным сектором, наукой и промышленностью.

Особое внимание в Латвии уделяют развитию дронов. Латвия совместно с Великобританией возглавляет международную коалицию дронов, предлагая союзникам возможности для тестирования инноваций, в частности в Центре компетенции автономных систем и на военном полигоне "Селия".

Браже подчеркнула, что ситуация в сфере безопасности в мире взаимосвязана. Война России против Украины и напряженность на Ближнем Востоке влияют как на региональную, так и на глобальную безопасность, экономику и энергетику, а также потенциальными целями современных угроз могут стать критическая инфраструктура и цифровая среда, отметила министр.

Недавно СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране. Среди потенциальных вариантов – вывод американских войск из этих стран и закрытие баз США.

Также Трамп заявлял, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Впрочем, министр обороны Великобритании Джон Хили считает, что США остаются "полностью приверженными НАТО", несмотря на комментарии Трампа.