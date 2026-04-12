У Німеччині ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" хоче відновити роботу російського газопроводу "Північний потік".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

У програмному документі фракції "АдН" у Бундестазі, яка засідає в Котбусі, зазначено: "Ми будемо й надалі диверсифікувати постачання газу та нафти в інтересах Німеччини, уникати нової залежності від імпорту та забезпечувати введення в експлуатацію існуючих шляхів постачання, таких як газопровід "Північний потік".

Газопроводи "Північний потік", побудовані для транспортування російського газу до Німеччини, у вересні 2022 року були серйозно пошкоджені вибуховими пристроями. Наразі немає планів щодо ремонту чи навіть введення в експлуатацію – з часу нападу Росії на Україну Німеччина та Європейський Союз намагаються економічно обмежити російського правителя Владіміра Путіна за допомогою санкцій. Продаж газу через "Північний потік" приніс би Росії доходи.

Окрім відновлення "Північного потоку", партія "АдН" також хоче відродити ядерну енергетику в Німеччині. Вугілля та газ мають і надалі використовуватися, а депутати "АдН" у Бундестазі відкидають відмову від викопних джерел енергії.

Крім того, вони хочуть скасувати субсидії на вітрову та сонячну енергію та скасувати низку законів. До них належать Закон про відновлювані джерела енергії, Закон про прискорення розбудови енергомереж, Закон про захист клімату та Закон про потреби у площах для вітрової енергетики. Ці закони були прийняті з метою просування захисту клімату в Німеччині.

Нагадаємо, після часткового призупинення санкцій США проти російської нафти проросійська ліва політикиня Сара Вагенкнехт закликала німецький уряд відновити закупівлю нафти з Росії.

Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив занепокоєння таким рішенням Вашингтона, заявивши, що це збільшить ресурси Росії для продовження її війни проти України.