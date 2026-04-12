В Германии ультраправая партия "Альтернатива для Германии" хочет возобновить работу российского газопровода "Северный поток".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

В программном документе фракции "АдН" в Бундестаге, заседающей в Котбусе, указано: "Мы будем и в дальнейшем диверсифицировать поставки газа и нефти в интересах Германии, избегать новой зависимости от импорта и обеспечивать ввод в эксплуатацию существующих путей поставок, таких как газопровод "Северный поток".

Газопроводы "Северный поток", построенные для транспортировки российского газа в Германию, в сентябре 2022 года были серьезно повреждены взрывными устройствами. В настоящее время нет планов по ремонту или даже вводу в эксплуатацию – со времени нападения России на Украину Германия и Европейский Союз пытаются экономически ограничить российского правителя Владимира Путина с помощью санкций. Продажа газа через "Северный поток" принесла бы России доходы.

Помимо восстановления "Северного потока", партия "АдН" также хочет возродить атомную энергетику в Германии. Уголь и газ должны и в дальнейшем использоваться, а депутаты "АдН" в Бундестаге отвергают отказ от ископаемых источников энергии.

Кроме того, они хотят отменить субсидии на ветровую и солнечную энергию и отменить ряд законов. К ним относятся Закон о возобновляемых источниках энергии, Закон об ускорении развития энергосетей, Закон о защите климата и Закон о потребностях в площадях для ветровой энергетики. Эти законы были приняты с целью продвижения защиты климата в Германии.

Напомним, после частичной приостановки санкций США против российской нефти пророссийская левая политик Сара Вагенкнехт призвала немецкое правительство возобновить закупку нефти из России.

Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил обеспокоенность таким решением Вашингтона, заявив, что это увеличит ресурсы России для продолжения ее войны против Украины.