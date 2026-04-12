Трамп заявил, что Великобритания и другие страны НАТО готовы помочь с Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания и некоторые страны НАТО теперь готовы помочь с Ормузским проливом.

Об этом он сказал в интервью Fox News, передает "Европейская правда".

Он повторил свое разочарование в НАТО, которое не помогло США в войне с Ираном.

Но, по словам Трампа, Великобритания и другие страны направят тральщики в Ормузский пролив для обезвреживания мин, оставленных Ираном.

"У нас там есть тральщики. Сейчас у нас есть сверхсовременные подводные тральщики, которые являются самыми новыми и лучшими, но мы также привлекаем более традиционные тральщики. И, как я понимаю, Великобритания и несколько других стран также отправляют тральщики", – сказал он.

Ранее в воскресенье Трамп заявил, что США заблокируют Ормузский пролив.

Напомним, после 21 часа переговоров с Ираном в Пакистане вице-президент Джей Ди Венс заявил, что сторонам не удалось достичь соглашения.

Президент США Дональд Трамп на фоне начала переговоров заявил, что у Ирана "нет карт", и что об успехах переговоров с Ираном станет известно через 24 часа.

Ранее в администрации Трампа заявили, что его красные линии в требованиях к Ирану не изменились.