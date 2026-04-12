Трамп порівняв Стармера з Чемберленом

Президент США Дональд Трамп розкритикував прем’єра Британії Кіра Стармера за те, що він вважає недостатньою підтримкою під час його війни з Іраном.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, передає "Європейська правда".

Трамп зазначив, що любить Британію і згадав, що його матір народилася у Шотландії, але розкритикував прем’єра Британії, що той готовий "надіслати обладнання після війни"

"Стармер публічно сказав, що ми надішлемо обладнання після закінчення війни", – заявив Трамп.

Він назвав це "заявою в стилі Невілла Чемберлена".

Ім'я Чемберлена часто згадують у зв'язку з його репутацією архітектора політики умиротворення щодо Адольфа Гітлера, оскільки він підписав угоду з Францією, Італією та Німеччиною, що дозволила Німеччині анексувати західну частину Чехословаччини в 1938 році.

Раніше Трамп назвав Стармера "не Вінстоном Черчиллем" і сказав, що, хоча він вважає прем'єр-міністра Великої Британії хорошою людиною, він розчарований.

Нагадаємо, від початку операції в Ірані президент США Дональд Трамп спрямував хвилю критики на британського прем’єра Кіра Стармера та Британію за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

7 березня Трамп розкритикував Британію за нібито запізнілі рішення, коли, за його словами, США та Ізраїль "майже перемогли" у війні проти Ірану.