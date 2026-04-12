Трамп прогнозирует, что Иран вернётся за стол переговоров

В воскресенье президент США Дональд Трамп высказал прогноз, что Иран вернётся за стол переговоров, при этом предупредив, что он может уничтожить Иран "за один день".

Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Я прогнозирую, что они вернутся и дадут нам все, чего мы хотим", – сказал Трамп.

"У них нет козырей", – добавил он.

Он также защитил свою угрозу на прошлой неделе, что "целая цивилизация погибнет сегодня вечером, и ее уже никогда не вернуть", утверждая, что именно это заявление привело Тегеран за стол переговоров.

"Когда я говорил о цивилизации. Это действительно все изменило. Действительно изменило. Но подумайте об этом. Им позволяют говорить: "Смерть Америке", – сказал Трамп. "А я делаю одно заявление. Они говорят: "О, это такое большое дело". Это заявление привело их за стол переговоров, и они его не покинули", – добавил он.

Выступая после того, как переговоры между США и Ираном в Пакистане завершились без соглашения, Трамп повторил угрозы, сделанные до начала переговоров, что он нанесет удар по энергетической инфраструктуре Ирана.

"Я мог бы уничтожить Иран за один день", – сказал Трамп.

"За один час я мог бы уничтожить всю их энергетику, все, каждую их электростанцию, что является большим делом. И я ненавижу это делать, потому что если я это сделаю, вам понадобится 10 лет, чтобы все восстановить, они никогда не смогут это восстановить. А еще можно уничтожить мосты", – сказал он.

Ранее в воскресенье Трамп заявил, что США заблокируют Ормузский пролив.

Напомним, после 21 часа переговоров с Ираном в Пакистане вице-президент Джей Ди Венс заявил, что сторонам не удалось достичь соглашения.

Президент США Дональд Трамп на фоне начала переговоров заявил, что у Ирана "нет карт", и что об успехах переговоров с Ираном станет известно через 24 часа.

Ранее в администрации Трампа заявили, что его красные линии в требованиях к Ирану не изменились.