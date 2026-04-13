"Возможно, я радуюсь еще больше, чем вы": Туск в приветственном звонке Мадьяру

Премьер-министр Польши Дональд Туск поздравил лидера венгерской оппозиционной "Тисы" Петера Мадьяра с победой и заявил ему, что он радуется по этому поводу "возможно даже больше", чем сам победитель.

Как сообщает "Европейская правда", видео он выложил в своих соцсетях.

Туск опубликовал короткий фрагмент своего телефонного звонка Петеру Мадяру, в котором поздравляет его с исторической победой.

"Петер? Я так рад! Возможно, даже более рад, чем вы – думаю, вы об этом знаете", – говорит Дональд Туск.

"Поздравляем снова в Европе", – написал польский премьер в текстовой подводке к видео.

Туск, как известно, жестко критиковал венгерского премьера Виктора Орбана, в частности за его дружбу с Россией. Незадолго до выборов он отметил, что руководство страны "давно вышло из Европы", но Венгрия была и остается членом ЕС. В то же время Орбан атаковал Туска обвинениями о том, что им "управляют из Берлина".

Напомним, через несколько часов после закрытия избирательных участков в Венгрии в воскресенье премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

Оппозиционная партия "Тиса" получила во главе с Петером Мадьяром сформирует единоличное большинство и будет контролировать более двух третей голосов в парламенте Венгрии. Мадьяр требует немедленной отставки Орбана.

Подсчет голосов в Венгрии до финального результата может длиться еще почти неделю – из-за особенностей избирательной системы, в частности "отложенного во времени" подсчета голосов избирателей, которые голосовали не по месту прописки. Однако с уже определенными результатами относительно общего итога выборов не остается сомнений.

Еще недавно поражение Орбана и уверенная победа "Тисы", не говоря о конституционном большинстве, не выглядела гарантированным сценарием. Возможность получить такое преимущество появились после того, как стало известно о действиях чиновников, которые могут быть государственной изменой в пользу России. Подробно – в статье"Орбан идет к поражению".

Читайте также о последних изменениях в Венгрии в статье "Орбан "отпускает" Украину. Как лидер Венгрии перед поражением приглушил антиукраинскую истерию"