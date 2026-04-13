Лідери ЄС про перемогу "Тиси": Угорщина обрала Європу

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта привітали результати виборів в Угорщині, згідно з яким опозиційна "Тиса" Петера Мадяра сформує одноосібну більшість в парламенті.

Як пише "Європейська правда", про це фон дер Ляєн та Кошта написали на платформі X.

Глава Єврокомісії відзначила, що результат виборів в Угорщині зміцнив Європейський Союз.

"Угорщина обрала Європу. Європа завжди обирала Угорщину. Країна повертається на європейський шлях. Союз стає сильнішим", – написала фон дер Ляєн.

Президент Євроради, своєю чергою, відзначив рекордну явку угорських виборців, яка, за його словами свідчить про "демократичний дух" народу.

"Він висловився – і його воля є чіткою. Я з нетерпінням чекаю на тісну співпрацю з Петером Мадяром, щоб зробити Європу сильнішою та заможнішою", – написав посадовець.

За результатами виборів 12 квітня, опозиційна партія "Тиса" отримала на чолі з Петером Мадяром сформує одноосібну більшість та контролюватиме понад дві третини голосів у парламенті Угорщини. Мадяр вимагає негайної відставки Орбана.

Президент України Володимир Зеленський привітав з перемогою на угорських виборах опозиційну партію "Тиса" та її лідера Петера Мадяра.

Сам лідер "Тиси" Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах в Угорщині 12 квітня запевнив, що країна знову буде надійним партнером у ЄС і НАТО.