Лидеры ЕС о победе "Тисы": Венгрия выбрала Европу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта приветствовали результаты выборов в Венгрии, согласно которым оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра сформирует однопартийное большинство в парламенте.

Как пишет "Европейская правда", об этом фон дер Ляйен и Кошта написали на платформе X.

Глава Еврокомиссии отметила, что результат выборов в Венгрии укрепил Европейский Союз.

"Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на европейский путь. Союз становится сильнее", – написала фон дер Ляйен.

Президент Евросовета, в свою очередь, отметил рекордную явку венгерских избирателей, которая, по его словам, свидетельствует о "демократическом духе" народа.

"Он высказался – и его воля ясна. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с Петером Мадяром, чтобы сделать Европу сильнее и богаче", – написал чиновник.

По результатам выборов 12 апреля оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром сформирует однопартийное большинство и будет контролировать более двух третей голосов в парламенте Венгрии. Мадяр требует немедленной отставки Орбана.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой на венгерских выборах оппозиционную партию "Тиса" и ее лидера Петера Мадяра.

Сам лидер "Тисы" Петер Мадяр после победы на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля заверил, что страна снова станет надежным партнером в ЕС и НАТО.