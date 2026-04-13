В Венгрии посчитали около 99% голосов

В Венгрии обработали около 99% голосов по итогам парламентских выборов 12 апреля, что свидетельствуют об уверенной победе оппозиционной "Тисы" с конституционным большинством.

Об этом свидетельствуют данные предварительного подсчета голосов Национальной избирательной комиссией.

По данным подсчета около 99% голосов, в венгерский парламент проходят три партии – "Тиса", "Фидес" Виктора Орбана и ультраправая пророссийская "Ми Хазанк" (Mi Hazank, "Наша Родина").

Поскольку в Венгрии действует сложная смешанная система, где большинство депутатов избирают по мажоритарным округам, а также действует перераспределение голосов из округов в национальные списки, проценты превращаются в депутатские мандаты непропорционально.

С обработанными результатами, "Тиса" получает 138 мандатов, "Фидес" Виктора Орбана – 55, "Ми Хазанк" – шесть мандатов.

По национальным спискам, "Тиса" имеет чуть более 53% голосов, "Фидес" – 38,43%, "Ми Хазанк" – 5,83%.

Подсчет голосов до 100% может занять неопределенное время, вплоть до 18 мая – из-за особенностей подсчета голосов избирателей, которые голосовали не на "родном" участке или за рубежом. Стоит отметить, что подавляющее большинство голосов венгров из-за границы будут за "Тису", поэтому победитель может измениться только в некоторых округах с тесной конкуренцией, где сейчас преобладает "Фидес" – как, например три округа, где "Фидес" имеет небольшое преимущество, до 500 голосов.

Сенсацией выборов стало то, что ни одна национальная группа не получила преференциальные мандаты – несмотря на ожидания, что ромское меньшинство его получит (подробнее об этом – в статье "Система на службе Орбана").

Напомним, через несколько часов после закрытия избирательных участков в Венгрии в воскресенье премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

Оппозиционная партия "Тиса" получила во главе с Петером Мадяром сформирует единоличное большинство и будет контролировать более двух третей голосов в парламенте Венгрии. Мадяр требует немедленной отставки Орбана.

Еще недавно поражение Орбана и уверенная победа "Тисы", не говоря о конституционном большинстве, не выглядела гарантированным сценарием. Возможность получить такое преимущество появилась после того, как стало известно о действиях чиновников, которые могут быть государственной изменой в пользу России. Подробно – в статье "Орбан идет к поражению".

