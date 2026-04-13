Прем’єр Чехії – лідеру "Тиси": не має права розчарувати виборців

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, який публічно підтримував главу угорського уряду Віктора Орбана під час виборів, привітав з перемогою його опонента, лідера "Тиси" Петера Мадяра.

Про це, як пише "Європейська правда", Бабіш написав на платформі X.

Прем’єр Чехії запевнив, що поважає результати виборів та співпрацюватиме з новим урядом. Він також відзначив, що Орбан був "сильним суперником", а Мадяр має виправдати очікування, які покладають на нього угорські виборці.

"Змагатися з таким сильним суперником, як Віктор Орбан, було нелегко, проте він завоював довіру більшості угорців, які покладають на нього великі надії та очікування. Він не повинен їх розчарувати. Я поважаю результати виборів і з нетерпінням чекаю на нашу співпрацю, адже відносини між Угорщиною та Чехією є тісними, і я завжди буду конструктивно співпрацювати з тим, кого оберуть виборці", – написав Бабіш.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який також вважається соратником Орбана, привітав лідера "Тиси" Петера Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині, заявивши про готовність співпрацювати з новим урядом, насамперед у сфері енергетики.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав результати парламентських виборів в Угорщині, відзначивши готовність України працювати для відновлення добросусідських відносин.

Як повідомляла "Європейська правда", в Угорщині опрацювали близько 99% голосів за підсумками парламентських виборів 12 квітня, що засвідчують впевнену перемогу опозиційної "Тиси" з конституційною більшістю.