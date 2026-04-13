Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который публично поддерживал главу венгерского правительства Виктора Орбана во время выборов, поздравил с победой его оппонента, лидера "Тисы" Петера Мадьяра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Бабиш написал на платформе X.

Премьер Чехии заверил, что уважает результаты выборов и будет сотрудничать с новым правительством. Он также отметил, что Орбан был "сильным соперником", а Мадьяр должен оправдать ожидания, которые возлагают на него венгерские избиратели.

"Соревноваться с таким сильным соперником, как Виктор Орбан, было нелегко, однако он завоевал доверие большинства венгров, и они возлагают на него большие надежды и ожидания. Он не должен их разочаровать. Я уважаю результаты выборов и с нетерпением жду нашего сотрудничества, ведь отношения между Венгрией и Чехией являются тесными, и я всегда буду конструктивно сотрудничать с тем, кого выберут избиратели", – написал Бабиш.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который также считается соратником Орбана, поздравил лидера "Тисы" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии, заявив о готовности сотрудничать с новым правительством, прежде всего в сфере энергетики.

Министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовал результаты парламентских выборов в Венгрии, отметив готовность Украины работать для восстановления добрососедских отношений.

Как сообщала "Европейская правда", в Венгрии обработали около 99% голосов по итогам парламентских выборов 12 апреля, что свидетельствуют об уверенной победе оппозиционной "Тисы" с конституционным большинством.