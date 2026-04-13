В Польше видят возможность для трибунала по беглому экс-министру после венгерских выборов

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый выступил за создание Государственного трибунала в отношении экс-министра юстиции Збигнева Зёбро, который сбежал в Венгрию, после того, как выборы в этой стране выиграла оппозиционная партия "Тиса".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Спикер Сейма обратил внимание на то, что оппозиционная "Тиса" гарантировала себе конституционное большинство в парламенте, а значит может изменить закон, касающийся политика-беглеца. Как стало известно, в январе в Венгрии в последний момент внесли правки в законодательство, которые гарантируют, что Зёбро не будет арестован в стране, даже если Варшава будет добиваться выполнения европейского ордера на арест.

"В связи с тем, что произошло в Венгрии, я вижу смысл возбудить дело Государственного трибунала в отношении Зёбро. Это символический момент", – сказал спикер.

Он отметил, что обвинений прокурора против экс-министра "достаточно для десяти Государственных трибуналов".

Чажастый заявил, что направит этот вопрос в соответствующую комиссию в Сейме.

Напомним, 10 февраля польская национальная прокуратура подала в Окружной суд в Варшаве ходатайство о выдаче европейского ордера на арест бывшего министра юстиции Збигнева Зебро, которого обвиняют в 26 правонарушениях во время его сотрудничества с Фондом справедливости.

В январе Зёбро сообщил, что получил убежище в Венгрии, как и его экс-заместитель Марчин Романовский.

В феврале комитет по вопросам петиций Европейского парламента (PETI) подал запрос в Европейскую комиссию с просьбой расследовать действия Венгрии, которая предоставила политическое убежище Романовскому.