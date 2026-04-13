Иран угрожает, что американцы еще "будут ностальгировать по топливу за 4 доллара"

В Тегеране пригрозили, что решение Соединенных Штатов о блокаде иранских портов приведет к еще большему подорожанию топлива, настолько, что американцы будут "ностальгировать" по нынешним ценам.

Как сообщает CNN, об этом заявил глава иранской делегации на переговорах с США, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Иранский чиновник заявил, что решение Вашингтона о блокаде портов Ирана еще больше ухудшит цены на топливо, в том числе и для американцев.

"Наслаждайтесь текущими ценами на АЗС. Потому что с так называемой блокадой вы скоро будете ностальгировать по топливу по 4-5 долларов", – написал Мохаммад Багер Галибаф.

По состоянию на 12 апреля бензин в Штатах стоил в среднем 4,12 доллара за галлон (примерно 3,8 литра), что на 93 цента дороже, чем ровно год назад.

Напомним, США анонсировали блокаду портов Ирана с 15:00 по киевскому времени – после того, как попытка переговоров при посредничестве Пакистана завершилась без удовлетворительных результатов.

Этому предшествовал провал переговоров между США и Ираном, которые продолжались в Пакистане около 21 часа.

По версии Трампа, разговор зашел в тупик на том, что Иран отказался остановить ядерную программу. Он также заявил, что ожидает возвращения Тегерана за стол переговоров и снова пригрозил, что Штаты могут "разбомбить Иран за один день".