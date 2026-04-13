Макрон анонсував зустріч країн, готових відновити судноплавство Ормузькою протокою

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Франція разом з Великою Британією найближчими днями збере конференцію країн, готових взяти участь в оборонній місії в Ормузькій протоці після припинення бойових дій в регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у мережі X.

Макрон запевнив, що Франція готова взяти на себе частину відповідальності за завершення війни на Близькому Сході.

При цьому Париж прагне очолити оборонну місію в Ормузькій протоці, але виключно тоді, коли на Близькому Сході завершаться бойові дії.

"Що стосується Ормузької протоки, то найближчими днями ми разом із Великою Британією організуємо конференцію з країнами, готовими разом із нами долучитися до багатонаціональної миротворчої місії, покликаної відновити свободу судноплавства в протоці. Ця суто оборонна місія, яка не має стосунку до сторін, що воюють, буде розгорнута, щойно ситуація це дозволить", – повідомив Макрон.

Президент Франції також заявив про необхідність досягнення надійного та сталого врегулювання конфлікту на Близькому Сході. За його словами, для цього потрібно запропонувати довгострокові рішення щодо ядерної та балістичної діяльності Ірану та щодо його дестабілізаційних дій у регіоні.

Як писала "Європейська правда", після 21 години переговорів з Іраном у Пакистані віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що сторонам не вдалося досягти згоди.

Після цього президент США Дональд Трамп оголосив блокаду на вхід та вихід суден з іранських портів.

Морська блокада Ірану Сполученими Штатами почнеться з 10:00 за північноамериканським східним часом 13 квітня – тобто з 15:00 за Києвом.

Раніше Трамп заявив, що інші країни будуть залучені до блокади, зокрема Британія, яка має направити мінні тральщики.

Тим часом ЗМІ повідомили, що Британія не братиме участі у блокаді.