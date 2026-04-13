Макрон анонсировал встречу стран, готовых восстановить судоходство через Ормузский пролив

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция вместе с Великобританией в ближайшие дни соберет конференцию стран, готовых принять участие в оборонительной миссии в Ормузском проливе после прекращения боевых действий в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в сети X.

Макрон заверил, что Франция готова взять на себя часть ответственности за завершение войны на Ближнем Востоке.

При этом Париж стремится возглавить оборонительную миссию в Ормузском проливе, но исключительно тогда, когда на Ближнем Востоке завершатся боевые действия.

"Что касается Ормузского пролива, то в ближайшие дни мы вместе с Великобританией организуем конференцию со странами, готовыми вместе с нами присоединиться к многонациональной миротворческой миссии, призванной восстановить свободу судоходства в проливе. Эта чисто оборонительная миссия, которая не имеет отношения к воюющим сторонам, будет развернута, как только ситуация это позволит", – сообщил Макрон.

Президент Франции также заявил о необходимости достижения надежного и устойчивого урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, для этого нужно предложить долгосрочные решения по ядерной и баллистической деятельности Ирана и по его дестабилизирующим действиям в регионе.

Как писала "Европейская правда", после 21 часа переговоров с Ираном в Пакистане вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сторонам не удалось достичь согласия.

После этого президент США Дональд Трамп объявил блокаду на вход и выход судов из иранских портов.

Морская блокада Ирана Соединенными Штатами начнется с 10:00 по североамериканскому восточному времени 13 апреля – то есть с 15:00 по Киеву.

Ранее Трамп заявил, что другие страны будут привлечены к блокаде, в частности Великобритания, которая должна направить минные тральщики.

Между тем СМИ сообщили, что Великобритания не будет участвовать в блокаде.