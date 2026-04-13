Мерц стал самым непопулярным среди лидеров демократических стран

Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым непопулярным среди лидеров 24 демократических стран.

Об этом свидетельствуют результаты опроса американского института исследования общественного мнения Morning Consult, передает Euronews, пишет "Европейская правда".

Согласно данным опроса, лишь 19% опрошенных немцев заявили, что удовлетворены работой канцлера Германии. Данные показывают, что Мерц получил самый высокий уровень неодобрения – 76%.

Президент Франции Эммануэль Макрон занял предпоследнее место, получив 18% одобрения и 75% неодобрения в опросе.

Со своими низкими рейтингами Мерц теперь оказался ниже бывшего канцлера Олафа Шольца. Как отмечается, даже в самый худший период, согласно опросам, Шольц был значительно популярнее Мерца.

В частности, в середине июня 2024 года 28% респондентов заявили, что одобряют работу Шольца на посту канцлера, тогда как 67% оценили ее как неудовлетворительную.

Как показывает опрос, 36% респондентов в Турции заявили, что удовлетворены деятельностью президента страны Реджепа Эрдогана. Впрочем, 50% респондентов выразили недовольство.

Президент США Дональд Трамп занял 10-е место с конца: около 38% американцев заявили, что довольны его работой, тогда как 57% – недовольны.

В середине рейтинга оказались премьер-министр Испании Педро Санчес (38% "за", а 57% "против") и премьер-министр Италии Джорджия Мелони (39% против 55%).

Самый высокий рейтинг одобрения получил премьер-министр Индии Нарендра Моди (70%), за ним следуют президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён (63%) и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (55%).

Стоит также отметить, что недавние опросы показывают, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") опередила консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца.

Еще один опрос показал, что лишь 15% немцев удовлетворены федеральным правительством Фридриха Мерца, что является худшим результатом для нынешней коалиции.