Кремль рассчитывает на "прагматические контакты" с Венгрией после поражения Орбана

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на то, что "прагматические контакты" между Москвой и Будапештом с новым руководством Венгрии будут продолжены.

Об этом он сказал в понедельник, 13 апреля, цитирует "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Песков заявил, что Россия относится "с уважением" к выбору Венгрии.

"Мы рассчитываем на то, что продолжим наши весьма прагматичные контакты с новым руководством Венгрии", – сказал он.

Также пресс-секретарь Кремля призвал "набраться терпения", чтобы посмотреть на дальнейшие шаги нового руководства Венгрии.

"Мы, еще раз повторяю, заинтересованы в налаживании хороших отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы. Мы знаем, что в отношении европейских стран пока, к сожалению, о взаимности говорить не приходится, но Россия открыта для диалога", – добавил Песков.

Как известно, через несколько часов после закрытия избирательных участков в Венгрии в воскресенье, 11 апреля, премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

В Венгрии обработано около 99% голосов, что свидетельствует об уверенной победе оппозиционной "Тисы" во главе с Петером Мадьяром с конституционным большинством.

Мадьяр анонсировал перезагрузку системы, сформированной за годы правления Орбана, и обещает, что Венгрия снова станет надежным партнером в ЕС и НАТО.