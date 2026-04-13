Президент Польщі, який підтримував Орбана, відреагував на перемогу "Тиси"

Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував результати парламентських виборів в Угорщині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У розмові з журналістами Навроцький підкреслив, що рішення виборців є "виразом суверенітету народу" і його слід поважати.

"Це, звичайно, вибір угорського народу. Вони обрали свого прем'єр-міністра, якого я вітаю з перемогою на виборах. Тисячолітня польсько-угорська дружба має тривати, це за межами парламентських виборів. Це суверенний вибір угорського народу", – сказав президент Польщі.

Навроцький також зазначив, що співпрацюватиме з будь-яким демократично обраним урядом. "Я співпрацюватиму з кожним, кого оберуть вільні народи, заради блага республіки", – додав він.

У березні Кароль Навроцький поїхав до Угорщини, щоб висловити підтримку Віктору Орбану перед виборами. За це на нього навалилася критика з боку коаліції. Спікер Влодзімеж Чажастий прямо сказав, що "пан президент виставив себе ідіотом".

Раніше результати виборів в Угорщині прокоментував, зокрема, прем'єр-міністр Дональд Туск, який зараз перебуває в Сеулі. Туск повідомив, що розмовляв з лідером опозиційної партії "Тиса" Петером Мадяром і привітав його з перемогою на виборах. "Ми трохи поговорили про його візит до Варшави. Як ви знаєте, він уже давно вказав Варшаву як місце свого першого візиту з цілком очевидних причин. Я думаю, що наші відносини будуть абсолютно винятковими", – сказав глава польського уряду.

Як відомо, президент України привітав з перемогою на угорських виборах опозиційну партію "Тиса" та Мадяра.

Нагадаємо, вже за кілька годин після закриття виборчих дільниць прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

Опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром сформує одноосібну більшість та контролюватиме понад дві третини голосів у парламенті Угорщини. Мадяр вимагає негайної відставки Орбана.