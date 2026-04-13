Президент Польши, который поддерживал Орбана, отреагировал на победу "Тисы"

Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал результаты парламентских выборов в Венгрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В разговоре с журналистами Навроцкий подчеркнул, что решение избирателей является "выражением суверенитета народа" и его следует уважать.

"Это, конечно, выбор венгерского народа. Они выбрали своего премьер-министра, которого я поздравляю с победой на выборах. Тысячелетняя польско-венгерская дружба должна продолжаться, это выше парламентских выборов. Это суверенный выбор венгерского народа", – сказал президент Польши.

Навроцкий также отметил, что будет сотрудничать с любым демократически избранным правительством. "Я буду сотрудничать с каждым, кого выберут свободные народы, ради блага республики", – добавил он.

В марте Кароль Навроцкий поехал в Венгрию, чтобы выразить поддержку Виктору Орбану перед выборами. За это на него навалилась критика со стороны коалиции. Спикер Влодзимеж Чажастый прямо сказал, что "господин президент выставил себя идиотом".

Ранее результаты выборов в Венгрии прокомментировал, в частности, премьер-министр Дональд Туск, который сейчас находится в Сеуле. Туск сообщил, что разговаривал с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром и поздравил его с победой на выборах. "Мы немного поговорили о его визите в Варшаву. Как вы знаете, он уже давно указал Варшаву как место своего первого визита по вполне очевидным причинам. Я думаю, что наши отношения будут абсолютно исключительными", – сказал глава польского правительства.

Как известно, президент Украины поздравил с победой на венгерских выборах оппозиционную партию "Тиса" и Мадьяра.

Напомним, уже через несколько часов после закрытия избирательных участков премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром сформирует единоличное большинство и будет контролировать более двух третей голосов в парламенте Венгрии. Мадьяр требует немедленной отставки Орбана.