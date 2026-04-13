Еврокомиссия представила меры против энергокризиса, которые обсудят лидеры ЕС 23-24 апреля

Европейская комиссия готовит чрезвычайные меры по борьбе с возможным энергетическим кризисом, с которым ЕС столкнется в случае дальнейшего закрытия Ормузского пролива.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по результатам дебатов о последствиях кризиса на Ближнем Востоке, проведенных коллегией еврокомиссаров.

Еврокомиссары обсудили три шага для предотвращения энергокризиса в ЕС из-за закрытия Ормузского пролива.

"Мы обсудили ряд мер, которые мы представим лидерам на следующем неформальном заседании Совета на следующей неделе (23-24 апреля. – „ЕП") на Кипре", – заявила фон дер Ляйен.

Она сообщила, что Еврокомиссия планирует опубликовать соответствующее коммюнике в среду, 22 апреля, перед началом неформального заседания лидеров ЕС на Кипре.

Среди неотложных мер президент Еврокомиссии выделила координацию между государствами-членами в энергетическом секторе по заполнению газовых хранилищ, "чтобы избежать ситуации, когда многие государства-члены выходят на рынок одновременно и таким образом конкурируют между собой".

"Мы также будем координировать высвобождение запасов нефти... чем обеспечим, чтобы чрезвычайные меры государств-членов не повлияли на единый рынок", – добавила она.

Второй неотложный элемент, по ее словам – защита уязвимых домохозяйств и уязвимых рыночных секторов от высоких цен на энергоносители.

"Уже на этой неделе мы проведем консультации с государствами-членами относительно более гибких правил предоставления государственной помощи", – пояснила фон дер Ляйен.

Она уточнила, что Еврокомиссия планирует разработать единые правила государственной помощи еще в апреле 2026 года.

"Третий элемент – это то, как мы можем уменьшить спрос (на энергоресурсы. – „ЕП"), потому что, конечно, самая дешевая энергия – это та энергия, которая не используется", – сообщила руководительница Еврокомиссии.

Также Комиссия разрабатывает более структурные меры, чтобы снизить цены на энергоносители.

Как сообщала "Европейская правда", 12 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что США будут блокировать Ормузский пролив.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ему не удалось достичь согласия с Ираном по установлению мира.

Между тем в Европе предупреждают о дефиците авиатоплива, если Ормузский пролив будет заблокирован.

13 апреля правительство Германии представило план борьбы с ростом цен на топливо.