Уряд Норвегії повернувся до колишніх приміщень через 15 років після теракту Брейвіка

Через 15 років після того, як ультраправий фанатик Андерс Брейвік підірвав бомбу, що пошкодила значну частину урядового кварталу Норвегії, прем'єр-міністр та його уряд у понеділок відсвяткували повернення кількох міністерств до реконструйованої зони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

22 липня 2011 року Брейвік підірвав бомбу біля офісу прем'єр-міністра, в результаті чого загинуло вісім осіб, а потім застрелив 69 осіб, переважно підлітків, у молодіжному таборі Лейбористської партії на острові Утоя.

Вибух в Осло завдав значної шкоди офісній вежі, в якій тоді розміщувався кабінет прем'єр-міністра, а також сусіднім урядовим будівлям, змусивши міністерства переїхати до тимчасових приміщень, розкиданих по всьому місту.

У понеділок відбулося офіційне відкриття офісів після масштабної реконструкції існуючих будівель, а також будівництва нових.

"Ми перебували у вигнанні", – сказав прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре журналістам у понеділок, вперше демонструючи свій новий кабінет, додавши, що повернення є історичним днем.

"Це важлива частина історії для нас: саме Лейбористська партія була вигнана з цих офісів внаслідок вибуху, і саме Лейбористська партія повертається", – сказав він.

Стьоре очолює уряд меншості на чолі з Лейбористською партією. На момент вибуху він був міністром закордонних справ уряду на чолі з тодішнім прем'єр-міністром Єнсом Столтенбергом.

Нагадаємо, торік апеляційний суд Боргартінга – один із шести апеляційних судів Норвегії – відхилив позов засудженого терориста Андерса Брейвіка, де той скаржився на порушення його прав через умови утримання.

Відтоді як Брейвік вперше поскаржився на умови утримання у в'язниці, в його камері замінили домашніх тварин: замість хвилястих папуг помістили морських свинок, а на стінах з'явилися картини природи.

Паралельно терорист уже двічі подавав клопотання про умовно-дострокове звільнення – у 2022 і 2024 роках – і двічі програвав суди.