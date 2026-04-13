Правительство Норвегии вернулось в прежние помещения спустя 15 лет после теракта Брейвика

Спустя 15 лет после того, как ультраправый фанатик Андерс Брейвик взорвал бомбу, повредившую значительную часть правительственного квартала Норвегии, премьер-министр и его правительство в понедельник отпраздновали возвращение нескольких министерств в реконструированную зону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

22 июля 2011 года Брейвик взорвал бомбу возле офиса премьер-министра, в результате чего погибло восемь человек, а затем застрелил 69 человек, преимущественно подростков, в молодежном лагере Лейбористской партии на острове Утойя.

Взрыв в Осло нанес значительный ущерб офисной башне, в которой тогда размещался кабинет премьер-министра, а также соседним правительственным зданиям, вынудив министерства переехать во временные помещения, разбросанные по всему городу.

В понедельник состоялось официальное открытие офисов после масштабной реконструкции существующих зданий, а также строительства новых.

"Мы находились в изгнании", – сказал премьер-министр Йонас Гар Стьоре журналистам в понедельник, впервые демонстрируя свой новый кабинет, добавив, что возвращение является историческим днем.

"Это важная часть истории для нас: именно Лейбористская партия была изгнана из этих офисов в результате взрыва, и именно Лейбористская партия возвращается", – сказал он.

Стьоре возглавляет правительство меньшинства во главе с Лейбористской партией. На момент взрыва он был министром иностранных дел правительства во главе с тогдашним премьер-министром Йенсом Столтенбергом.

Напомним, в прошлом году апелляционный суд Боргартинга – один из шести апелляционных судов Норвегии – отклонил иск осужденного террориста Андерса Брейвика, в котором тот жаловался на нарушение его прав из-за условий содержания.

С тех пор как Брейвик впервые пожаловался на условия содержания в тюрьме, в его камере заменили домашних животных: вместо волнистых попугаев поместили морских свинок, а на стенах появились картины с изображением природы.

Параллельно террорист уже дважды подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении – в 2022 и 2024 годах – и дважды проигрывал в судах.