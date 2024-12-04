Норвезького терориста Брейвіка вкотре відмовились звільнити з вʼязниці

Суд у Норвегії в середу, 4 грудня, відхилив клопотання засудженого за смертельний теракт 2011 року терориста Андерса Брейвіка про умовно-дострокове звільнення.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Aftenposten.

Суд одностайно ухвалив рішення у середу в другій половині дня: судді вважають, що умови для умовно-дострокового звільнення терориста не були виконані.

Адвокат Брейвіка, Ойстейн Сторрвік, заявив, що рішення будуть оскаржувати.

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"Суд відзначає позитивний розвиток з його боку в деяких важливих питаннях. Ми відзначаємо це, незважаючи на те, що умови для умовно-дострокового звільнення, на думку суду, відсутні", – додав Сторрвік.

Як відомо, у 2011 році Андерс Брейвік підірвав автомобіль з вибухівкою біля кабінету прем’єр-міністра в Осло, вбивши вісім людей, після чого поїхав до острова Утоя і застрелив 69 людей у молодіжному таборі Лейбористської партії.

У 2012 році чоловіка визнали винним у тероризмі й призначили максимальний термін покарання у Норвегії – 21 рік, який можна продовжити на невизначений термін. Однак він має право вимагати умовно-дострокового звільнення після перших 10 років свого терміну.

Брейвік просив про умовно-дострокове звільнення у 2022 році, але норвезький суд відхилив клопотання терориста.

Окремо Андерс Брейвік намагався подати до суду на Норвезьку державу з вимогою покращити умови утримання у в'язниці, стверджуючи, що утримання в ізоляції порушує його права людини. Його остання спроба змінити умови утримання під вартою в січні 2024 року була відхилена.