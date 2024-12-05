Норвегія покращила тюремне життя Брейвіка за допомогою морських свинок

Норвезька тюремна адміністрація покращила умови утримання найвідомішого в'язня країни, масового вбивці Андерса Берінга Брейвіка, надавши йому двох морських свинок і фотографії фіордів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Брейвік, який 22 липня 2011 року вбив 77 людей, регулярно скаржився на умови утримання у в'язниці, кілька разів подавав до суду на норвезьку державу, щоб домогтися поліпшення умов ув'язнення.

45-річний чоловік утримується окремо від інших ув'язнених у в'язниці суворого режиму вже понад 13 років.

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9 грудня суд в Осло розпочне розгляд апеляції, поданої Брейвіком після того, як він програв судовий процес у лютому, в якому він звинуватив державу в "нелюдському" і "такому, що принижує гідність" поводженні.

Він стверджував, що з ним "поводилися як з твариною", незважаючи на умови ув'язнення, які включають три окремі камери, трьох хвилястих папуг, телевізор з плоским екраном і ігрову приставку Xbox.

Фотографії, опубліковані норвезьким інформаційним агентством NTB у четвер напередодні слухання апеляції в понеділок, свідчать про те, що умови його утримання у в'язниці змінилися.

Хвилястих папужок, які, за його словами, були останніми у списку домашніх тварин, яких він просив, щоб вони склали йому компанію, замінили на двох морських свинок.

фото NTB

На деяких стінах були наклеєні фотошпалери фіордів і гір, а перегородка, що відокремлювала його від відвідувачів у кімнаті для побачень – від якої, за словами адвоката, у людей паморочилося в голові – була замінена.

22 липня 2011 року Брейвік підірвав бомбу біля урядових установ в Осло, вбивши вісьмох людей, а потім застрелив ще 69 осіб, переважно підлітків, у літньому таборі молодіжного крила Лейбористської партії на острові Утойя.

У 2012 році він був засуджений до 21 року ув'язнення, термін якого може бути продовжений доти, доки він вважатиметься загрозою.

У середу суд відхилив його друге прохання про умовно-дострокове звільнення.