Трамп каже, що телефонували з Ірану і забажали укласти угоду

Президент США Дональд Трамп розповів про телефонний дзвінок від представників Ірану, які, за його словами, забажали укласти угоду.

Заяву американського президента наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

В ході розмови із журналістами в Овальному кабінеті у Трампа запитали про переговори з Іраном, що відбулися минулими вихідними.

Він зазначив, що віцепрезидент Джей Ді Венс проробив "хорошу роботу" разом із посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Можу сказати, що нам зателефонували з іншого боку, вони дуже, дуже хочуть укласти угоду", – зазначив президент США.

На питання про камінь спотикання в переговорах Трамп відповів: "Це стосувалося ядерної програми".

"У Ірану не буде ядерної зброї. Ми погодилися на багато що, але вони не погодилися на це. І я думаю, що вони погодяться", – додав він.

Нагадаємо, після 21 години переговорів з Іраном у Пакистані віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що сторонам не вдалося досягти згоди.

13 квітня стало відомо, що Сполучені Штати з 15:00 за київським часом почнуть морську блокаду портів Ірану після того, як спроба перемовин за посередництва Пакистану завершилась без задовільних результатів.