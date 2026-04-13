Трамп заявляет, что ему позвонили из Ирана и выразили желание заключить соглашение

Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном звонке от представителей Ирана, которые, по его словам, выразили желание заключить соглашение.

Заявление американского президента приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

В ходе беседы с журналистами в Овальном кабинете у Трампа спросили о переговорах с Ираном, состоявшихся в минувшие выходные.

Он отметил, что вице-президент Джей Ди Венс проделал "хорошую работу" вместе с посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Могу сказать, что нам позвонили с другой стороны, они очень, очень хотят заключить соглашение", – отметил президент США.

На вопрос о камне преткновения в переговорах Трамп ответил: "Это касалось ядерной программы".

"У Ирана не будет ядерного оружия. Мы согласились на многое, но они не согласились на это. И я думаю, что они согласятся", – добавил он.

Напомним, после 21 часа переговоров с Ираном в Пакистане вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что сторонам не удалось достичь согласия.

13 апреля стало известно, что Соединенные Штаты с 15:00 по киевскому времени начнут морскую блокаду портов Ирана после того, как попытка переговоров при посредничестве Пакистана завершилась без удовлетворительных результатов.