Туреччина побоюється, що може стати наступною ціллю Ізраїлю

Туреччина відчуває себе дедалі більше оточеною через розширення співпраці між Ізраїлем, Грецією та Кіпром, заявив у понеділок міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву глави турецького МЗС наводить Euractiv.

У цьому контексті Фідан зазначив, що після Ірану Ізраїль може звернути свою увагу на Туреччину.

"Після Ірану Ізраїль не зможе існувати без ворога; як ви знаєте, він мусить розвивати певну риторику", – сказав він.

Міністр закордонних справ Туреччини додав, що як ізраїльський уряд, так і деякі опозиційні діячі прагнуть "визначити Туреччину як нового ворога".

Фідан також висловив особливе занепокоєння з приводу розширення співпраці у Східному Середземномор’ї між Ізраїлем, Грецією та Кіпром.

Ці три країни активізували співпрацю у сферах енергетики та оборони. Нещодавно Греція підписала з Ізраїлем угоду на суму 3 млрд євро про придбання ракетної системи PULS, яка є основним компонентом запланованої мережі протиповітряної оборони, яку називають "Щитом Ахілла".

Фідан заявив, що ці країни, здається, мають на меті "оточити Туреччину або створити таке враження", додавши, що це питання залишається "у центрі нашої уваги".

Він також стверджує, що спроби залучити інші сусідні країни були заблоковані Анкарою.

Також Фідан висловив занепокоєння щодо запровадження нових правил транзиту через Ормузьку протоку.

Він говорив, що союзники по НАТО повинні використати липневий саміт в Анкарі для налагодження відносин із президентом США Дональдом Трампом.