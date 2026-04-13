Турция опасается, что может стать следующей целью Израиля

Турция чувствует себя всё более окружённой из-за расширения сотрудничества между Израилем, Грецией и Кипром, заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы турецкого МИД приводит Euractiv.

В этом контексте Фидан отметил, что после Ирана Израиль может обратить свое внимание на Турцию.

"После Ирана Израиль не сможет существовать без врага; как вы знаете, он должен развивать определенную риторику", – сказал он.

Министр иностранных дел Турции добавил, что как израильское правительство, так и некоторые оппозиционные деятели стремятся "определить Турцию как нового врага".

Фидан также выразил особую обеспокоенность по поводу расширения сотрудничества в Восточном Средиземноморье между Израилем, Грецией и Кипром.

Эти три страны активизировали сотрудничество в сферах энергетики и обороны. Недавно Греция подписала с Израилем соглашение на сумму 3 млрд евро о приобретении ракетной системы PULS, которая является основным компонентом планируемой сети противовоздушной обороны, называемой "Щитом Ахилла".

Фидан заявил, что эти страны, похоже, ставят целью "окружить Турцию или создать такое впечатление", добавив, что этот вопрос остается "в центре нашего внимания".

Он также утверждает, что попытки привлечь другие соседние страны были заблокированы Анкарой.

Кроме того, Фидан выразил обеспокоенность в связи с введением новых правил транзита через Ормузский пролив.

Он сказал, что союзники по НАТО должны использовать июльский саммит в Анкаре для налаживания отношений с президентом США Дональдом Трампом.