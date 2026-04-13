У парламенті Естонії підтримали спрощення пересування військ і озброєнь в ЄС

Комісія парламенту Естонії у справах Європейського Союзу в понеділок затвердила позицію Естонії щодо ініціативи, спрямованої на спрощення переміщення озброєння, майна оборонного призначення, військових вантажів та військовослужбовців у Європейському Союзі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

Голова комісії Пеетер Талі заявив, що Естонія підтримує мету постанови, яка полягає у спрощенні переміщення в військових цілях спорядження, вантажів та особового складу в Європейському Союзі, мінімізуючи при цьому вплив на цивільний транспорт.

"З точки зору Естонії, найважливіше значення має стратегічне сполучення північ-південь, тобто будівництво залізниці з європейською колією Rail Baltic та чотирисмугового шосе Via Baltica. Вони пов’язують нас із вільним світом та союзниками, – сказав Талі. – Ми також підтримуємо створення більш ефективних транспортних коридорів подвійного призначення з країнами-кандидатами в ЄС, наприклад з Україною та Молдовою".

За словами Талі, в умовах погіршення ситуації з безпекою бюрократичні процедури мирного часу для переміщення по Європі озброєння, спорядження та військовослужбовців давно перестали відповідати військовим потребам країн-союзників. Тому доцільно використовувати нові інноваційні цифрові рішення. Естонські компанії вже розробили абсолютно нові та ефективні цифрові рішення.

Естонія виступає за те, щоб спиратися на вже діючі в ЄС рішення та привести до єдиного зразка прикордонні документи, необхідні для військових перевезень. Відмінності в процедурах для сухопутного, морського та повітряного транспорту, на думку Естонії, допустимі лише в тій мірі, в якій цього вимагають потреби НАТО

Постанова також регулює обмін інформацією між державами-членами та Європейською комісією, передбачаючи захист даних та обмеження на передачу конфіденційної інформації, що Естонія підтримує. Однак Естонія не підтримує надання Єврокомісії доступу до реєстрів військової техніки. На думку естонської сторони, у державах-членах такий доступ та інформація повинні бути у національних сил оборони.

На засіданні міністр оборони Ханно Певкур представив позицію уряду щодо проекту постанови, який встановлює рамкові заходи для спрощення транспортування майна оборонного призначення, військових вантажів та військовослужбовців у Союзі. Комісія у справах ЄС затвердила цю позицію, узгодивши її з комісією з питань державної оборони.

Нагадаємо, на початку року міністри оборони країн Балтії підписали в Таллінні угоду про створення спільного військового простору мобільності.

У ЄС 19 листопада презентували проєкт "військового Шенгену" для швидкого переміщення військ по території Європи.

Перед тим вісім європейських країн підписали протокол про наміри щодо забезпечення військової мобільності.