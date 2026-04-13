В парламенте Эстонии поддержали упрощение перемещения войск и вооружений в ЕС

Комиссия парламента Эстонии по делам Европейского Союза в понедельник утвердила позицию Эстонии относительно инициативы, направленной на упрощение перемещения вооружения, имущества оборонного назначения, военных грузов и военнослужащих в Европейском Союзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

Председатель комиссии Пеэтер Тали заявил, что Эстония поддерживает цель постановления, которая заключается в упрощении перемещения в военных целях снаряжения, грузов и личного состава в Европейском Союзе, минимизируя при этом влияние на гражданский транспорт.

"С точки зрения Эстонии, важнейшее значение имеет стратегическое сообщение север-юг, то есть строительство железной дороги с европейской колеей Rail Baltic и четырехполосной автомагистрали Via Baltica. Они связывают нас со свободным миром и союзниками, – сказал Тали. – Мы также поддерживаем создание более эффективных транспортных коридоров двойного назначения со странами-кандидатами в ЕС, например с Украиной и Молдовой".

По словам Тали, в условиях ухудшения ситуации с безопасностью бюрократические процедуры мирного времени для перемещения по Европе вооружения, снаряжения и военнослужащих давно перестали соответствовать военным потребностям стран-союзниц. Поэтому целесообразно использовать новые инновационные цифровые решения. Эстонские компании уже разработали совершенно новые и эффективные цифровые решения.

Эстония выступает за то, чтобы опираться на уже действующие в ЕС решения и привести к единому образцу пограничные документы, необходимые для военных перевозок. Различия в процедурах для сухопутного, морского и воздушного транспорта, по мнению Эстонии, допустимы лишь в той мере, в какой этого требуют нужды НАТО

Постановление также регулирует обмен информацией между государствами-членами и Европейской комиссией, предусматривая защиту данных и ограничения на передачу конфиденциальной информации, что Эстония поддерживает. Однако Эстония не поддерживает предоставление Еврокомиссии доступа к реестрам военной техники. По мнению эстонской стороны, в государствах-членах такой доступ и информация должны находиться у национальных сил обороны.

На заседании министр обороны Ханно Певкур представил позицию правительства по проекту постановления, которое устанавливает рамочные меры для упрощения транспортировки имущества оборонного назначения, военных грузов и военнослужащих в Союзе. Комиссия по делам ЕС утвердила эту позицию, согласовав ее с комиссией по вопросам государственной обороны.

