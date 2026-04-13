Навроцький помилував жінку, яка ображала лікаря через підтримку абортів

Президент Польщі Кароль Навроцький скористався правом помилування щодо громадянки Вероніки Кравчик, засудженої за наклеп на лікаря.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

"Президент Польщі Кароль Навроцький постановою від 13 квітня 2026 року скористався правом помилування щодо пані Вероніки Кравчик. Пані Вероніка погодилася на оприлюднення своїх персональних даних", – повідомив представник президентської канцелярії Матеуш Котецький.

Вероніка Кравчик була засуджена за наклеп на лікаря за допомогою засобів масової інформації. Йшлося про дописи в інтернеті.

Жінка називала медика "абортником" і застерігала жінок у соціальних мережах від користування його послугами. Вона стверджувала, що лікар нібито переконував її зробити аборт.

Жінка програла процес про наклеп у двох інстанціях і рішенням суду була засуджена до громадських робіт. Вона також мусила вибачитися перед потерпілим.

Однак засуджена жінка не мала наміру виконувати цей вирок. Куратор повідомив, що у зв'язку з цим суд може замінити її покарання на арешт. Справою зацікавилися католицькі та антиабортні кола. Вони зверталися до президента з проханням застосувати право помилування щодо Кравчик.

Канцелярія президента повідомила, що Кароль Навроцький вирішив скористатися своєю прерогативою і помилував жінку 13 квітня.

"Президент Республіки Польща, приймаючи рішення про застосування права помилування, брав до уваги, зокрема, випадковий характер діяння, стабільний спосіб життя, сімейну ситуацію – догляд за трьома неповнолітніми дітьми, серед яких одна дитина з інвалідністю, принципи справедливості та раціональності кримінального покарання, а також соціальні міркування", – йдеться в обґрунтуванні помилування, опублікованому на сайті Канцелярії президента.

Раніше у Польщі на керівника поліції наклали великий штраф за розкриття даних жінки після аборту.

Єврокомісія у лютому відхилила ідею створення нової схеми фінансування для розширення доступу до абортів в Європі, відхиливши пропозицію, яку підтримали майже 1,2 мільйона європейських громадян.