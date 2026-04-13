Навроцкий помиловал женщину, которая оскорбляла врача из-за поддержки абортов

Президент Польши Кароль Навроцкий воспользовался правом помилования в отношении гражданки Вероники Кравчик, осужденной за клевету в адрес врача.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

"Президент Польши Кароль Навроцкий постановлением от 13 апреля 2026 года воспользовался правом помилования в отношении госпожи Вероники Кравчик. Госпожа Вероника согласилась на обнародование своих персональных данных", – сообщил представитель президентской канцелярии Матеуш Котецкий.

Вероника Кравчик была осуждена за клевету на врача с помощью средств массовой информации. Речь шла о публикациях в интернете.

Женщина называла медика "абортником" и предостерегала женщин в социальных сетях от пользования его услугами. Она утверждала, что врач якобы убеждал ее сделать аборт.

Женщина проиграла процесс о клевете в двух инстанциях и решением суда была приговорена к общественным работам. Она также должна была извиниться перед потерпевшим.

Однако осужденная женщина не намеревалась исполнять этот приговор. Куратор сообщил, что в связи с этим суд может заменить ее наказание арестом. Делом заинтересовались католические и антиабортные круги. Они обращались к президенту с просьбой применить право помилования в отношении Кравчик.

Канцелярия президента сообщила, что Кароль Навроцкий решил воспользоваться своей прерогативой и помиловал женщину 13 апреля.

"Президент Республики Польша, принимая решение о применении права помилования, принимал во внимание, в частности, случайный характер деяния, стабильный образ жизни, семейную ситуацию – уход за тремя несовершеннолетними детьми, среди которых один ребенок с инвалидностью, принципы справедливости и рациональности уголовного наказания, а также социальные соображения", – говорится в обосновании помилования, опубликованном на сайте Канцелярии президента.

