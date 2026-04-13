FT: Еврокомиссия выдвинула Мадьяру 27 условий для разблокирования 35 млрд евро

Европейская комиссия начала "немедленные переговоры" с лидером партии "Тиса" Петером Мадяром после его уверенной победы на выборах в Венгрии, призывая его наладить отношения с Украиной и начать давно ожидаемые реформы, чтобы разблокировать 35 млрд евро замороженных средств ЕС.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Чиновники ЕС, осведомленные о первых переговорах между Брюсселем и Будапештом, заявили, что получение Мадьяром конституционного большинства превзошло их ожидания. Но это также повысило планку того, чего Комиссия ожидает от политика.

"Он (Мадьяр. – Ред.) имеет полноценный мандат на изменения... и мы сотрудничаем с ним с первого дня. Настроение такое: давайте удвоим ставки на него. Если они выполнят обещания, мы выполним свои", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Два дипломата ЕС из других государств-членов отметили, что столицы рассматривают разблокирование Мадяром кредита для Украины на сумму 90 млрд евро и отмену вето Будапешта на следующий раунд санкций против России как ключевые признаки желания нового премьер-министра восстановить глубоко поврежденные отношения с ЕС.

Чиновники ЕС начали подготовку к предоставлению кредита Украине, сообщили FT источники, знакомые с этим вопросом, чтобы обеспечить принятие решения о выделении средств сразу после принесения Мадьяром присяги.

Кроме того, около 35 млрд евро средств ЕС, предназначенных для Венгрии, заморожено из-за ряда споров с Брюсселем и отказа Виктора Орбана провести необходимые реформы.

По словам представителя Европейской комиссии, это включает почти 18 млрд евро из бюджета ЕС, замороженных из-за того, что Брюссель считает нарушениями верховенства права, повышенными рисками коррупции и подрывом независимости судебной власти. Также было отложено предоставление более 17 млрд евро дешевых кредитов на оборону.

Чтобы разблокировать средства, Венгрии придется выполнить 27 условий, среди которых – проверки по борьбе с коррупцией и отмена решений эпохи Орбана, которые считаются нарушающими правила ЕС, – от отношения к просителям убежища до обеспечения академической свободы.

В Еврокомиссии также ожидают скорых переговоров с Мадьяром и его командой по урегулированию конфликта, связанного с отказом Венгрии выполнять решение Европейского суда, который признал законодательство Будапешта о предоставлении убежища нарушающим правила ЕС.

Этот спор обходится Венгрии в ежедневный штраф в размере миллиона евро, который на данный момент достиг почти 900 млн евро и который Брюссель вычитает из доли страны в бюджете ЕС.

"У нас есть немало рычагов влияния. Давление лежит на нем, и я думаю, что он (Мадьяр. – Ред.) хочет быстро достичь результата", – сказал чиновник ЕС.

Мадяр заявил, что его первая зарубежная поездка будет в Варшаву и Вену. Но он намекнул, что может посетить Брюссель еще до инаугурации на посту премьер-министра, чтобы обсудить вопрос о замороженных средствах ЕС, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.

Брюссель опасается повторить свои действия, которые он предпринял после переизбрания премьер-министра Польши Дональда Туска в 2023 году, когда Европейская комиссия оперативно разморозила средства, заблокированные при предыдущем правом правительстве. Брюссель полагался на Туска в вопросе восстановления независимости судей, но его политике мешает президент страны Кароль Навроцкий, избранный в прошлом году.

"Не планируется никаких немедленных действий... [и] есть длинный перечень мер, которые новое правительство должно будет принять, чтобы получить доступ к этим средствам. Это другая ситуация, чем в случае с Туском, который был хорошо известен и ранее занимал пост премьер-министра", – отметил источник, знакомый с предварительными обсуждениями Комиссии с Будапештом.

Согласно конституции Венгрии, у президента страны есть 30 дней на приведение к присяге нового парламента, и чиновники ЕС обеспокоены тем, что Орбан может использовать этот промежуток времени для внесения изменений в законодательство или кадровых перестановок, которые могут повлиять на способность Мадяра провести необходимые реформы.

Сам лидер "Тисы" Петер Мадяр после победы на парламентских выборах в Венгрии заверил, что страна снова станет надежным партнером в ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев передал Венгрии сигналы о возможных контактах президента Владимира Зеленского и Мадяра.

