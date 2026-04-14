Венс пояснив, навіщо їздив підтримувати Орбана на виборах, які той програв

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що американська адміністрація підтримувала прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах через те, що він один з небагатьох лідерів у Європі, готових протистояти "брюссельській бюрократії".

Про це, як пише "Європейська правда", Венс заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Ведучий запитав віцепрезидента, чи варто було їздити до Будапешта та підтримувати Орбана перед виборами, враховуючи його поразку і те, що він один з небагатьох у Європі, хто підтримує правителя РФ Владіміра Путіна.

На це Венс відповів, що вважає угорського прем’єра "хорошою людиною", чия політична спадщина в країні є "трансформаційною". Він запевнив, що адміністрація США розуміла високу ймовірність програшу Орбана, але попри це вирішила його підтримати.

"Ми, звичайно, знали, що є дуже велика ймовірність того, що Віктор програє ці вибори. Ми зробили це тому, що він – один із небагатьох європейських лідерів, яких ми бачили, хто готовий протистояти брюссельській бюрократії, яка була дуже, дуже шкідливою для Сполучених Штатів. Тож, наприклад, коли ви бачите, як європейський бюрократ нападає на американську компанію, іноді єдиним голосом "проти", єдиним голосом на захист цих американських інтересів був Віктор Орбан", – заявив Венс.

Посадовець назвав "правильним" свою поїздку до Будапешта на підтримку Орбана, яка, за його словами не стосувалася Росії і Європи.

"Ми поїхали, бо це було правильно – підтримати людину, яка підтримувала нас дуже довго. Тож це не стосувалося Росії, і, по суті, це не стосувалося Європи. Це стосувалося Сполучених Штатів і того факту, що він був хорошим партнером як для мене, так і для президента особисто, а також для Сполучених Штатів", – сказав він.

Венс висловив жаль з приводу поразки партії "Фідес" на парламентських виборах і висловив впевненість, що США співпрацюватимуть з новим урядом країни.

Нагадаємо, 7 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Будапешт для того, щоб підтримати передвиборчу кампанію угорського прем’єра Віктора Орбана. Під час візиту він звинуватив ЄС у втручанні у вибори у країні.

Як повідомляла "ЄвроПравда", у ніч проти понеділка Орбан публічно визнав поразку на виборах і привітав "Тису" як нову керівну партію Угорщини.

Лідер "Тиси" Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах в Угорщині запевнив, що країна знову буде надійним партнером у ЄС і НАТО.

