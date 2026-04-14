Венс объяснил, зачем ездил поддерживать Орбана на выборах, которые тот проиграл

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что американская администрация поддерживала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах из-за того, что он один из немногих лидеров в Европе, готовых противостоять "брюссельской бюрократии".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Венс заявил в интервью телеканалу Fox News.

Ведущий спросил вице-президента, стоило ли ехать в Будапешт и поддерживать Орбана перед выборами, учитывая его поражение и то, что он один из немногих в Европе, кто поддерживает правителя РФ Владимира Путина.

На это Венс ответил, что считает венгерского премьера "хорошим человеком", чье политическое наследие в стране является "трансформационным". Он заверил, что администрация США понимала высокую вероятность поражения Орбана, но, несмотря на это, решила его поддержать.

"Мы, конечно, знали, что существует очень высокая вероятность того, что Виктор проиграет эти выборы. Мы сделали это потому, что он – один из немногих европейских лидеров, которых мы видели, кто готов противостоять брюссельской бюрократии, которая была очень, очень вредной для Соединенных Штатов. Поэтому, например, когда вы видите, как европейский бюрократ нападает на американскую компанию, иногда единственным голосом "против", единственным голосом в защиту этих американских интересов был Виктор Орбан", – заявил Венс.

Чиновник назвал "правильной" свою поездку в Будапешт в поддержку Орбана, которая, по его словам, не касалась России и Европы.

"Мы поехали, потому что это было правильно – поддержать человека, который поддерживал нас очень долго. Так что это не касалось России, и, по сути, это не касалось Европы. Это касалось Соединенных Штатов и того факта, что он был хорошим партнером как для меня, так и для президента лично, а также для Соединенных Штатов", – сказал он.

Венс выразил сожаление по поводу поражения партии "Фидес" на парламентских выборах и выразил уверенность, что США будут сотрудничать с новым правительством страны.

Напомним, 7 апреля вице-президент США Джей Ди Венс посетил Будапешт, чтобы поддержать предвыборную кампанию венгерского премьера Виктора Орбана. Во время визита он обвинил ЕС во вмешательстве в выборы в стране.

Как сообщала "ЕвроПравда", в ночь на понедельник Орбан публично признал поражение на выборах и поздравил "Тису" как новую правящую партию Венгрии.

Лидер "Тисы" Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах в Венгрии заверил, что страна снова будет надежным партнером в ЕС и НАТО.

