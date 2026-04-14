Правящая партия Литвы рассматривает нового партнера в коалицию вместо скандальной "Зари Немана"

Ключевая партия в правящей коалиции Литвы, Литовская социал-демократическая партия, готовится обсудить участие в правительстве оппозиционного Союза демократов "Во имя Литвы" вместо ультраправой "Зари Нимана".

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Вице-председатель партии Раса Будбергите в общении со СМИ поделилась, что партия сейчас готовится обсудить с оппозиционным Союзом демократов "Во имя Литвы" участие в коалиции и переговоры возможны уже на этой неделе.

По ее словам, до сих пор одним из ключевых препятствий для привлечения этой политсилы в коалицию был ее лидер Саулюс Сквернялис – который теперь приостановил членство в партии из-за коррупционного расследования.

Будбергите отметила, что теперь видит шансы на "более конструктивное сотрудничество в правящей коалиции с Союзом демократов "Во имя Литвы", чем с "Зарей Немана".

По данным портала 15min, даже до того, как Сквернялису пришлось уйти с поста лидера, социал-демократы уже начали "разведывательные" переговоры с политсилой.

Ранее в СМИ появлялась информация, что социал-демократы начали серьезно думать об изменениях в коалиции после того, как "Заря Немана" проголосовала против создания военного полигона. Президент Литвы Гитанас Науседа после того призвал искать альтернативы правящей коалиции.