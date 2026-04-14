ЗМІ: США вимагали від Ірану мораторію на збагачення урану на 20 років

Сполучені Штати на переговорах з Іраном вимагали погодитися на 20-річне призупинення програми збагачення урану, а Тегеран готовий був прийняти подібну заборону на суттєво коротші терміни.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Axios, пише "Європейська правда".

У рамках переговорів, що відбулися між США та Іраном вихідними в Ісламабаді, Вашингтон вимагав від Тегерану погодитися на 20-річний мораторій на збагачення урану, поруч з іншими обмеженнями, а іранські перемовники зазначали, що готові прийняти менші терміни.

За словами джерел, це стало ключовим конфліктним питанням, через яке потенційна домовленість зірвалася.

Також американські перемовники наполягали на тому, що увесь збагачений уран має бути вивезений з території Ірану. Іранська сторона готова була погодитись на "розведення" (протилежний збагаченню процес) під моніторингом, але не на те, щоб віддати запаси урану.

Нагадаємо, спроба переговорів між Іраном та США минулими вихідними провалилася. Штати після того анонсували блокаду портів Ірану, а в Ірані погрожують, що у разі такого кроку поточні ціни на пальне ще "згадуватимуть з ностальгією".