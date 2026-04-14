СМИ: США требовали от Ирана 20-летнего моратория на обогащение урана

Соединенные Штаты в переговорах с Ираном требовали согласиться на 20-летнее приостановление программы обогащения урана, а Тегеран готов был принять подобный запрет на существенно более короткие сроки.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Axios, пишет "Европейская правда".

В рамках переговоров, состоявшихся между США и Ираном на выходных в Исламабаде, Вашингтон требовал от Тегерана согласиться на 20-летний мораторий на обогащение урана, наряду с другими ограничениями, а иранские переговорщики отмечали, что готовы принять меньшие сроки.

По словам источников, это стало ключевым конфликтным вопросом, из-за которого потенциальная договоренность сорвалась.

Также американские переговорщики настаивали на том, что весь обогащенный уран должен быть вывезен с территории Ирана. Иранская сторона готова была согласиться на "разведение" (противоположный обогащению процесс) под мониторингом, но не на то, чтобы отдать запасы урана.

Напомним, попытка переговоров между Ираном и США в минувшие выходные провалилась. Штаты после того анонсировали блокаду портов Ирана, а в Иране угрожают, что в случае такого шага текущие цены на топливо еще "будут вспоминать с ностальгией".