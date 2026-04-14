Сибіга обговорив з Каллас розблокування кредиту для України на 90 млрд євро

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас, під час якої вони говорили про найближчі плани та просування ключових для Києва рішень.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр написав на платформі X.

Сибіга розповів, що вони обговорили європейський порядок денний та необхідність збереження єдності й динаміки у просуванні ключових рішень, що "зміцнюють нашу спільну безпеку та стійкість".

Також сторони обговорили результати виборів в Угорщині, перемогу на яких здобула опозиційна партія "Тиса". У цьому контексті Сибіга наголосив на важливості схвалення кредиту в розмірі 90 млрд євро для України, який блокував угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном.

Як повідомляли, після того, як партія чинного прем’єр-міністра Угорщини зазнала поразки на виборах 12 квітня, у Європейському Союзі сподіваються на якнайшвидше розблокування кредиту ЄС на суму 90 млрд євро для України та 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Напередодні майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Будапешт не братиме у ньому участі.

За даними ЗМІ, Європейська комісія розпочала "негайні переговори" з лідером партії "Тиса" Петером Мадяром, закликаючи його налагодити відносини з Україною та розпочати давно очікувані реформи, щоб розблокувати 35 млрд євро заморожених коштів ЄС.