Сибига обсудил с Каллас разблокирование кредита для Украины на 90 млрд евро

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главным дипломатом ЕС Каей Каллас, во время которого они говорили о ближайших планах и продвижении ключевых для Киева решений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр написал на платформе X.

Сибига рассказал, что они обсудили европейскую повестку дня и необходимость сохранения единства и динамики в продвижении ключевых решений, которые "укрепляют нашу общую безопасность и устойчивость".

Также стороны обсудили результаты выборов в Венгрии, победу на которых одержала оппозиционная партия "Тиса". В этом контексте Сибига отметил важность одобрения кредита в размере 90 млрд евро для Украины, который блокировало венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном.

Как сообщалось, после того, как партия действующего премьер-министра Венгрии потерпела поражение на выборах 12 апреля, в Европейском Союзе надеются на скорейшее разблокирование кредита ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.

Накануне будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.

По данным СМИ, Европейская комиссия начала "немедленные переговоры" с лидером партии "Тиса" Петером Мадьяром, призывая его наладить отношения с Украиной и начать давно ожидаемые реформы, чтобы разблокировать 35 млрд евро замороженных средств ЕС.