Зеленський у вівторок зустрінеться з Мерцом

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 14 квітня, відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив речник німецького уряду виданню t-online.

Речник заявив, що візит Зеленського відбувається в рамках українсько-німецьких урядових консультацій. Про теми майбутніх обговорень поки не повідомляється.

За даними журналістів, перед початком візиту поліція Берліна розгорнула 50 службових автомобілів, які охороняють територію навколо офісу канцлера Німеччини.

Нагадаємо, наприкінці березня Мерц та Зеленський провели телефонну розмову, за підсумками якої український президент анонсував більше двосторонньої роботи з Німеччиною у квітні.

А напередодні у німецькому уряді висловили сподівання, що результати парламентських виборів в Угорщині, на яких перемогла опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра, допоможе швидко розблокувати кредит на 90 млрд євро для України від ЄС.