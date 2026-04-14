Зеленский во вторник встретится с Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 апреля, посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил изданию t-online представитель немецкого правительства.

Представитель заявил, что визит Зеленского происходит в рамках украинско-немецких правительственных консультаций. О темах предстоящих обсуждений пока не сообщается.

По данным журналистов, перед началом визита полиция Берлина развернула 50 служебных автомобилей, которые охраняют территорию вокруг офиса канцлера Германии.

Напомним, в конце марта Мерц и Зеленский провели телефонный разговор, по итогам которого украинский президент анонсировал больше двусторонней работы с Германией в апреле.

А накануне в немецком правительстве выразили надежду, что результаты парламентских выборов в Венгрии, на которых победила оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра, поможет быстро разблокировать кредит на 90 млрд евро для Украины от ЕС.