CNN: у США кажуть, що продовжують переговори з Іраном

США та Іран продовжують вести переговори, прагнучи знайти дипломатичний вихід із конфлікту.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на неназваного американського посадовця, інформує "Європейська правда".

Ця заява пролунала після того, як у суботу в Пакистані завершився раунд переговорів між Вашингтоном і Тегераном, який не приніс прориву.

"Між США та Іраном триває взаємодія, і спостерігається прогрес у спробах досягти угоди", – заявив співрозмовник телеканалу.

Водночас, як зазначається, неясно, чи зустрінуться делегації США та Ірану особисто в майбутньому.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів про телефонний дзвінок від представників Ірану, які, за його словами, забажали укласти угоду.

Нагадаємо, після 21 години переговорів з Іраном у Пакистані віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що сторонам не вдалося досягти згоди.

13 квітня стало відомо, що Сполучені Штати з 15:00 за київським часом почнуть морську блокаду портів Ірану після того, як спроба перемовин за посередництва Пакистану завершилась без задовільних результатів.