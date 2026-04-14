СМИ: США и Иран могут возобновить переговоры на этой неделе

Переговорные группы из США и Ирана могут вернуться в столицу Пакистана Исламабад на этой неделе, чтобы возобновить переговоры по заключению долгосрочного мирного соглашения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству Reuters сообщили четыре источника.

О возможности проведения нового раунда стало известно после того, как 11 апреля переговоры на высшем уровне между Ираном и США в столице Пакистана завершились без прорыва.

Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в пакистанском правительстве сообщило, что следующие переговоры "высокого уровня" между двумя странами состоятся в Исламабаде "очень скоро".

По словам источников, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы соглашение с Ираном было заключено до его запланированного визита в Китай в следующем месяце.

"Я не могу подтвердить дату на данный момент. Но это точно скоро, на самом деле очень скоро в Исламабаде", – сказал источник.

Имена участников переговоров еще не определены, но в Пакистане уточнили, что Иран и США будут представлять высокопоставленные чиновники. Письменные тексты требований и уступок уже предоставлены обеими сторонами, добавили источники.

Также СМИ сообщали, что США и Иран продолжают вести переговоры, стремясь найти дипломатический выход из конфликта.

Напомним, 13 апреля стало известно, что Соединенные Штаты с 15:00 по киевскому времени начнут морскую блокаду портов Ирана после того, как попытка переговоров при посредничестве Пакистана завершилась без удовлетворительных результатов.