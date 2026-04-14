Навроцький звинуватив прем'єра та спікера Сейму у "зв’язках із Росією"

Президент Польщі Кароль Навроцький опублікував у соцмережах відео, в якому звинувачує керівну партію у проведенні в минулому "політики поступок Росії"; зокрема у відео лунають звинувачення щодо прем'єр-міністра Дональда Туска, а також спікера Сейму Польщі Влодзімежа Чажастого.

Про це йдеться у відео, яке він опублікував у Facebook, пише "Європейська правда".

Навроцький заявив, що протягом багатьох років ті, хто зараз перебуває при владі, "проводили політику поступок щодо Росії, розмінюючи нашу національну безпеку на привілеї від Путіна".

"А сьогодні вони намагаються нас повчати. Не даймо брехні перемогти правду", – написав президент Польщі.

У відео Туска та Чажастого звинувачують у "брехні та нападах" на президента, який "роками бореться за усунення російського впливу".

"Влодзімеж Чажастий, відомий своїм комуністичним минулим та зв’язками з Росією, і Дональд Туск, найбільш проросійський прем’єр-міністр в історії, безпідставно нападають на президента Кароля Навроцького. Наш лідер роками прагнув обмежити російський вплив. Як голова Інституту національної пам’яті він зносив комуністичні пам’ятники, а як президент Польщі він прямо називає Путіна злочинцем", – йдеться у відео.

У відео, серед іншого, цитується допис спікера Сейму, в якому він опублікував фото Навроцького з прем’єр-міністром Угорщини, який скоро залишить свою посаду, Віктором Орбаном. Також згадується біографія Чажастого, підкреслюючи його минуле членство в Комуністичній партії.

У частині, присвяченій Туску, висловлюються припущення щодо його "проросійської" діяльності.

Зокрема у відео згадуються його численні попередні зустрічі з Путіним та розмови, під час яких Туск нібито "запитував думку щодо будівництва протиракетного щита в Польщі". У відео наведені архівні кадри зустрічей Туска і Путіна, які відбулись ще задовго до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Саме за його урядування наша країна стала залежною від російського газу, а його самого російські ЗМІ називали "нашою людиною у Варшаві". Білоруський диктатор Лукашенко особисто побажав Туску повернення до влади", – йдеться у відео.

Варто зазначити, що роботу польського президента Кароля Навроцького схвально оцінюють 50% громадян. Зокрема у березневому рейтингу довіри президент Кароль Навроцький посів перше місце серед польських політиків.

А робота Туска, своєю чергою, продовжує викликати все більше негативу у поляків.