Навроцкий обвинил премьера и спикера Сейма в "связях с Россией"

Президент Польши Кароль Навроцкий опубликовал в соцсетях видео, в котором обвиняет правящую партию в проведении в прошлом "политики уступок России"; в частности, в видео звучат обвинения в адрес премьер-министра Дональда Туска, а также спикера Сейма Польши Влодзимежа Чажастого.

Об этом говорится в видео, которое он опубликовал в Facebook, пишет "Европейская правда".

Навроцкий заявил, что на протяжении многих лет те, кто сейчас находится у власти, "проводили политику уступок в отношении России, разменивая нашу национальную безопасность на привилегии от Путина".

"А сегодня они пытаются нас поучать. Не дадим лжи победить правду", – написал президент Польши.

В видео Туска и Чажастого обвиняют в "лжи и нападках" на президента, который "годами борется за устранение российского влияния".

"Влодзимеж Чажастый, известный своим коммунистическим прошлым и связями с Россией, и Дональд Туск, самый пророссийский премьер-министр в истории, безосновательно нападают на президента Кароля Навроцкого. Наш лидер годами стремился ограничить российское влияние. Как глава Института национальной памяти он сносил коммунистические памятники, а как президент Польши он прямо называет Путина преступником", – говорится в видео.

В видео, среди прочего, цитируется пост спикера Сейма, в котором он опубликовал фото Навроцкого с премьер-министром Венгрии, который скоро покинет свой пост, Виктором Орбаном. Также упоминается биография Чажастого, подчеркивая его прошлое членство в Коммунистической партии.

В части, посвященной Туску, высказываются предположения относительно его "пророссийской" деятельности.

В частности, в видео упоминаются его многочисленные предыдущие встречи с Путиным и разговоры, во время которых Туск якобы "спрашивал мнение о строительстве противоракетного щита в Польше". В видео представлены архивные кадры встреч Туска и Путина, которые состоялись ещё задолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

"Именно при его правлении наша страна стала зависимой от российского газа, а его самого российские СМИ называли "нашим человеком в Варшаве". Белорусский диктатор Лукашенко лично пожелал Туску возвращения к власти", – говорится в видео.

Стоит отметить, что работу польского президента Кароля Навроцкого положительно оценивают 50% граждан. В частности, в мартовском рейтинге доверия президент Кароль Навроцкий занял первое место среди польских политиков.

А работа Туска, в свою очередь, продолжает вызывать все больше негатива у поляков.