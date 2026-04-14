Україна та Німеччина домовилися про нові пакети допомоги

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Київ та Берлін домовилися про нові пакети допомоги.

Про це він сказав під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що Німеччина надала "безпрецедентну підтримку Україні", а в 2026 році стала найважливішим партнером України.

"Сьогодні ми знову домовилися про нові пакети допомоги, насамперед у ППО", – акцентував він.

За його словами, домовленість стосується не лише протиповітряної оборони, а також далекобійної зброї, дронів та боєприпасів.

Доповнено о 14:05. Зеленський зазначив, що Німеччина та Україна підписали 10 угод різного рівня. Зокрема, за його словами, мова йде про домовленості щодо ППО, а саме – про ракети для систем Patriot PAC-2.

"Це і PAC-2 та пускові. Щодо систем IRIS-T, ми за них вдячні. Дякуємо окремо за цю домовленість", – сказав український президент.

Зеленський розповів, що Україна запропонувала Німеччині двосторонню угоду щодо дронів. За його словами, наразі також є домовленість про новий внесок Німеччини в українське виробництво дронів.

"Ціную, що співпраця між Україною і Німеччиною вийшла на рівень змістовного стратегічного партнерства (...) Такий формат міжурядових консультацій між нашими державами сьогодні вперше за понад 20 років. Ми розраховуємо, що наступні консультації між урядами відбудуться наступного року, а не ще через 20 років", – додав Зеленський.

Нагадаємо, на тлі посилення російських обстрілів у січні 2026 року співголова німецької опозиційної партії "Зелені" Франциска Брантнер закликала уряд посилити протиповітряну оборону України та передати Києву далекобійні ракети Taurus.

Втім, Мерц заявив, що більше не бачить необхідності постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus з огляду на технологічний прогрес Києва на полі бою.