Украина и Германия договорились о новых пакетах помощи

Новости — Вторник, 14 апреля 2026, 13:43 — Уляна Кричковская

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Киев и Берлин договорились о новых пакетах помощи.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

Мерц заявил, что Германия оказала "беспрецедентную поддержку Украине", а в 2026 году стала важнейшим партнером Украины.

"Сегодня мы снова договорились о новых пакетах помощи, прежде всего в ПВО", – акцентировал он.

По его словам, это касается не только противовоздушной обороны, а также дальнобойного оружия, дронов и боеприпасов.

Обновлено в 14:05. Зеленский отметил, что Германия и Украина подписали 10 соглашений различного уровня. В частности, по его словам, речь идет о договоренностях в сфере ПВО, а именно – о ракетах для систем Patriot PAC-2.

"Это и PAC-2, и пусковые установки. Что касается систем IRIS-T, мы благодарны за них. Отдельно благодарим за эту договоренность", – сказал украинский президент.

Зеленский рассказал, что Украина предложила Германии двустороннее соглашение о дронах. По его словам, сейчас также есть договоренность о новом вкладе Германии в украинское производство дронов.

"Я ценю, что сотрудничество между Украиной и Германией вышло на уровень содержательного стратегического партнерства (...) Такой формат межправительственных консультаций между нашими государствами сегодня впервые за более чем 20 лет. Мы рассчитываем, что следующие консультации между правительствами состоятся в следующем году, а не еще через 20 лет", – добавил Зеленский.

Напомним, на фоне усиления российских обстрелов в январе 2026 года сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Зеленые" Франциска Брантнер призвала правительство усилить противовоздушную оборону Украины и передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Впрочем, Мерц заявил, что больше не видит необходимости поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, учитывая технологический прогресс Киева на поле боя.

