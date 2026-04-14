Фон дер Ляєн 14 квітня обговорить з Мадяром плани спільної роботи

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 14 квітня, може провести телефонну розмову з майбутнім прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, щоб обговорити з ним подальші плани спільної роботи.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

14 квітня фон дер Ляєн планує зателефонувати переможцю угорських виборів Мадяру.

"Сьогодні може відбутися дзвінок (Урсули фон дер Ляєн Петеру Мадяру. – "ЄП")", – повідомила Піньо.

Вона нагадала, що Урсула фон дер Ляєн контактувала з майбутнім прем'єр-міністром ще ввечері в день виборів, у неділю, 12 квітня.

"(Тоді) вони домовилися тісно співпрацювати на благо Угорщини, на благо всього ЄС. І, як також вчора підтвердила сама президентка у своєму зверненні до преси, ми взаємодіємо з новим урядом починаючи з ночі виборів, але, звісно, продовжуємо взаємодіяти і з адміністрацією, що залишає посаду, за необхідності", – розповіла головна речниця Єврокомісії.

Посадовиця підтвердила, що існує "великий інтерес до того, якими будуть наступні кроки щодо різних питань".

"Ми уважно слухали першу пресконференцію, яку вчора провів новообраний прем'єр-міністр. Ми почули про його відданість ЄС та низці політик, які ми поділяємо, і тепер, як також зазначила вчора президентка (фон дер Ляєн), попереду багато роботи", – заявила Піньо.

Вона підтвердила, що Єврокомісія "готова працювати з новим урядом Угорщини, щоб швидко просуватися на всіх напрямках – але, звісно, перший крок має зробити сам новий уряд, а далі ми будемо діяти виходячи з цього".

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта привітали результати виборів в Угорщині, згідно з якими опозиційна "Тиса" Петера Мадяра сформує одноосібну більшість в парламенті.

За результатами виборів 12 квітня, опозиційна партія "Тиса" контролюватиме понад дві третини голосів у парламенті Угорщини. Мадяр вимагає негайної відставки Орбана.

